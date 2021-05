Manneh, l’agente: “E’ un nazionale che ha giocato poco. Grazie di tutto Catania”

Futuro molto probabilmente alla Salernitana per il calciatore gambiano

Mai una partita giocata interamente, appena 514 minuti (dati Lega Pro) in campo in questa stagione per il giovane nazionale del Gambia Kalifa Manneh (23) con la maglia del Catania. Due i gol fatti contro Casertana e Catanzaro nel girone di andata per un calciatore che sicuramente punta non è, ma che ha realizzato lo stesso bottino di reti di Reginaldo che invece è stato utilizzato sia da mister Raffaele che dal successore Baldini per molto più tempo. Manneh è in scadenza di contratto e l'agente Vincenzo Sabbatini sul futuro del suo assistito ha le idee chiare, come conferma ai microfoni di Itasportpress.it: "Dispiace che un nazionale classe '98 sia stato utilizzato con il contagocce. Bisogna tirare le somme di questa stagione che certamente non è soddisfacente per il minutaggio. Nonostante questo Kalifa due gol li ha segnati e quando ha avuto spazio ha cercato di dare una mano alla squadra. La fiducia si acquista giocando e non è possibile esprimersi al massimo quando si giocano spezzoni di partita. Per il rinnovo c'è stato tempo fa un pour parler con la società ma poi più nulla. Il ragazzo piace molto alla Salernitana e se tutto va bene si potrebbe anche trovare una intesa nei prossimi giorni e firmare. Attendiamo novità dalla Campania ma anche altri club di B hanno mostrato interesse per Kalifa che a Catania in questi anni ha fatto bene. E' grato ai tifosi rossazzurri e ci tiene a ringraziarli per come lo hanno sempre trattato in campo e fuori".