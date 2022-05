Marotta: “Ecco perchè Mastalli andò al Catania e non all’Avellino”

Un retroscena di mercato raccontato da Marotta ad dell'Inter

L'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta si è raccontato a ‘DAZN’ e tra le tante dichiarazioni ha rivelato qual è stata la trattativa più difficile della sua lunga carriera di dirigente: “Devo tornare indietro di quarant’anni. Era il 1982 e avevo venticinque anni e stavo al Varese. Avevamo un giocatore molto forte che si chiamava Ennio Mastalli e lo vendetti in contemporanea a due società che erano di proprietà di personaggi difficili e carismatici come Sibilia e Massimino. Firmai due contratti con Avellino e Catania e mi trovai in difficoltà a gestire la cosa. Poi Sibilia, vedendo che aveva a anche fare con un ragazzo, mi perdonò e il giocatore andò al Catania”. Una operazione fortunata per il club rossazzurro visto che Mastalli fu uno dei protagonisti assoluti della promozione in Serie A di Gianni Di Marzio che culminò con gli spareggi di Roma contro Cremonese e Como. In tre anni in maglia rossazzurra Mastalli collezionò 84 presenze realizzando 12 gol.