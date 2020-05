Maxi Lopez e l’aneddoto al Catania: “Ero nervoso e non volevo giocare ma poi…”

Maxi Lopez si racconta e lo fa nel corso di una diretta Instagram in compagnia di Lito Costa Febre. Spazio a qualche ricordo in ottica Catania e un curioso aneddoto relativo ad una partita in cui… non voleva giocare.

Maxi Lopez: “Ero nervoso”

“All’epoca ero titolare, ma il Cholo non mi aveva messo in campo”, ha iniziato a raccontaro Maxi Lopez. “Vi spiego. Ero nervoso perchè stava per nascere mio figlio e quindi gli avevo chiesto di non andare a Napoli. Mi portò comunque e al quindicesimo minuto mi fanno cominciare il riscaldamento. Io non volevo assolutamente e Mono Burgos mi si voleva mangiare vivo. In quel caso era come sfidare la morte”. Ma poi il lieto fine: “Il Profe Ortega mi ha tranquillizzato, nel secondo tempo sono entrato in campo e ho chiesto scusa a tutti”.

Figli e Wanda Nara

Un nervosismo che era comprensibile per Maxi Lopez che, a proposito di figli, ha commentato alcune vicende relative all’attualità e all’ex compagna Wanda Nara: “Non vedo i miei figli da quasi quattro mesi”, ha detto il centravanti del Crotone. “Il primo giorno che potrò uscire dalla regione desidero andare da loro perché mi mancano tanto. Conto i giorni oramai…”.

E WANDA NARA COLPISCE ANCORA SUI SOCIAL CON I SUOI ALLENAMENTI