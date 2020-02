Mazzarani riporta il sorriso al Catania che supera la Cavese

Il Catania vince in trasferta sul terreno della Cavese battuta col punteggio di 1-0. Un gol su rigore al 44′ del primo tempo di Mazzarani ha permesso agli etnei di tornare da Castellammare di Stabia con tre punti e di migliorare la propria posizione in classifica. Primo tempo dove sia il Catania che la Cavese non si sono risparmiate. Occasione per l’una e l’altra squadra ma equilibrio sostanziale fino all’episodio del calcio di rigore trasformato da Mazzarani dopo le proteste dei calciatori della Cavese. Nella ripresa Catania in controllo del match e delle sfuriate dei padroni di casa che i sono resi pericolosi in poche circostanze. Una vittoria per gli uomini di Lucarelli che fa morale e classifica.