Meli manda la Juve Stabia in fuga. Catania, sconfitta senza attenuanti

PARTITA In avvio di gara al Menti si è visto un Catania più attento a chiudere il fortino, nella speranza di saltare sull’onda anomala di un contropiede. Manovra soporifera, con la Juve Stabia che ha narcotizzato i rossazzurri col palleggio spegnendo l’aggressività. I centrocampisti rossazzurri più vicini ai centrali difensivi che a Di Carmine e Chiricò con quest’ultimo che ha sbagliato tantissimo. L’attaccante ex Perugia è stato condannato in avanti a un faticoso “fai da te”. La Juve Stabia palleggiava dal basso per vie orizzontali ma anche verticali, con una mezz’ora di buon livello. Occasioni mancate prima con un tiro di Bentivegna ad incrociare sul secondo palo, con il pallone finito fuori di un soffio, poi al 31’ arriva il vantaggio delle Vespe: Piscopo sulla corsia di sinistra serve in verticale Cantellone, la difesa del Catania sbaglia il fuorigioco, l’attaccante serve indietro Meli che solo in area tira un rigore in movimento battendo l’incolpevole Bethers. Il Catania sbanda e per poco la squadra di casa non raddoppia tre minuti dopo: Candellone crossa basso dalla destra, Silvestri costretto a spazzare in scivolata concedendo il corner. Solo nel finale la squadra di Tabbiani sfiora il pareggio con una conclusione di Zanellato deviata in angolo e la seconda sempre con lo stesso giocatore ma la Juve Stabia regge e va all’invallo in vantaggio.