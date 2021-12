Messina-Catania, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 14:30 la sfida molto sentita tra le due formazioni

Agatino Santapaola

Messina-Catania si gioca oggi, domenica 19 dicembre 2021 alle ore 14:30 per la 19^ giornata di Serie C Girone C. Sfida molto sentita dalle due formazioni che vivranno il derby con momenti decisamente particolari. Padroni di casa con le vicende legate all'esonero del mister, ospiti ricaricati dal successo contro il Palermo ma sempre alle prese con vicende societarie.

Messina-Catania, probabili formazioni

Qualche incognita per i 22 che dovranno scendere in campo in Messina-Catania. Queste le probabili formazione della gara:

MESSINA (3-5-2): Lewandowski; Mikulic, Carillo, Celic; Fazzi, Konate, Fofana, Simonetti, Russo; Catania, Adorante.

CATANIA (4-3-3): Stancampiano, Calapai, Claiton, Ercolani, Pinto, Rosaia, Provenzano (Maldonado), Greco, Biondi, Russotto, Moro

Dove vedere il match

Il derby tra Messina e Catania, in programma domenica 19 dicembre 2021, si giocherà allo stadio "San Filippo" di Messina. Il fischio d'inizio della sentitissima sfida è fissato alle ore 14:30.

Per chi volesse vedere la partita in diretta televisiva potrà farlo in diverse modalità. La sfida verrà trasmessa su Sky, e precisamente ai canali Sky Sport (canale 255 del satellite e 486 del digitale terrestre). Un'alternativa per vedere live Messina-Catania è rappresentata da Eleven Sports: basterà scaricare l'app sulle moderne Smart TV, registrarsi e attivare l'abbonamento dedicato, mensile o annuale, e selezionare l'evento.

La gara Messina-Catania verrà trasmessa in diretta streaming tramite Sky Go, app di Sky: dopo aver fatto l'accesso con le proprie credenziali, bisognerà, se in possesso dell'abbonamento dedicato, selezionare l'evento. Il match verrà trasmesso, sempre in diretta streaming, anche su Eleven Sports: basterà accedere al sito della piattaforma, registrarsi e attivare l'abbonamento, mensile o annuale. Poi selezionare l'evento. Ulteriore opzione seguire la partita sarà 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.