Pareggio senza gol per la squadra del tecnico Luca Tabbiani

E' stato un Catania poco brillante quello visto oggi a Monopoli. Non pervenuti diversi calciatori allo stadio Veneziani.

Silvestri 6 Ha lottato come un leone tappando qualche falla

Mazzotta 6 Ha cercato in alcuni momenti di spingere ma è stato d'aiuto anche dietro

Zammarini 5,5 In confusione e poco brillante in fase di spinta

Ladinetti 5 Non ha acceso mai la luce (63' Quaini 6)

Chiricò 5,5 Mai incisivo. Spesso vuol fare tutto lui. Marsura e Mazzotta non serviti ingiustamente in attacco

All. Tabbiani 5,5 Il suo Catania stasera non si è visto e dalla panchina non ha inciso con i cambi