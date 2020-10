Monopoli-Catania diretta streaming, dove vedere il match oggi

Dopo il primo match di campionato, Monopoli-Catania darà spettacolo per la seconda giornata di Lega Pro. Padroni di casa reduce dal successo in trasferta contro la Juve Stabia. Ospiti che, invece, devono rifarsi dopo il pari casalingo contro la Paganese.

Monopoli-Catania, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per entrambe le squadre che dovrebbero schierarsi con moduli speculari col 3-5-2. I padroni di casa del Monopoli dovrebbero giocare con Pozzer tra i pali; Fusco, Giosa, Mercadante in difesa; Zambataro, Arena, Giorno, Paolucci, Guiebre in mezzo al campo. Duo d’attacco composto da Samele e Starita. Il Catania di mister Raffaele cerca punti preziosi con Santurro in porta; Silvestri, Claiton, Zanchi; Calapai, Dall’Oglio, Vicente, Rosaia, Biondi. In attacco Sarao e Gatto con Reginaldo in panchina.

MONOPOLI (3-5-2): Pozzer; Fusco, Giosa, Mercadante; Zambataro, Arena, Giorno, Paolucci, Guiebre; Samele, Starita. Allenatore. Scienza.

CATANIA (3-5-2): Santurro; Silvestri, Claiton, Zanchi; Calapai, Dall’Oglio, Vicente, Rosaia, Biondi; Sarao, Gatto. Allenatore. Raffaele.

Dove vedere il match in streaming e diretta

Come detto, la sfida Monopoli-Catania si giocherà domenica 4 ottobre 2020 allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli con fischio d’inizio previsto alle ore 15:00. La partita tra Monopoli e Catania non godrà di alcuna copertura tv e quindi per vedere la partita non ci sarà bisogno del piccolo schermo. Il match sarà infatti trasmesso da Eleven Sports, piattaforma web detentrice dei diritti del campionato di Serie C e solo in streaming. Monopoli-Catania sarà dunque visibile in diretta streaming live su Eleven Sports, sottoscrivendo un abbonamento o acquistando il singolo evento: occorrerà selezionare il link specifico della partita dal sito, oppure scaricare l’app su smart tv, smartphone o tablet. Sono questi i vari dispositivi mobili con i quali sarà possibile godersi lo spettacolo della partita valida per la 2^ giornata del campionato di Serie C 2020-21.