Monopoli-Catania, le probabili formazioni e dove vederla

Il match valevole per la 1^ giornata del Campionato di Serie C girone C, in programma presso lo stadio ‘Vito Simone Veneziani’ avrà inizio alle ore 20:30

Redazione ITASportPress

Inizia stasera il campionato del Catania che sarà di scena al ‘V. Simone Veneziani’ di Monopoli per sfidare il Gabbiano. Il tecnico dei padroni di casa Colombo ha due sole assenze: Basile e Borrelli ma i biancoverdi possono contare su un reparto avanzato ben assortito. Il Catania totalmente rivoluzionato è imbottito di giovani dopo la 'fuga' dei top. Baldini teme per la tenuta fisica di alcuni effettivi non ancora al top. Rossazzurri senza Piccolo, Giosa, Reginaldo e Provenzano squalificato. Fischio d'inizio alle 20.30.

Queste le probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Riggio, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Bussaglia, Vassallo, Guiebre; Starita, Grandolfo. A disp.: Guido, Campisi, Arena, Romano, Tazzer, Morrone, Nina, Langella, Novella, Nocciolini, D’Agostino, Cirrottola. All. Colombo.

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto; Izco, Maldonado, Rosaia; Ceccarelli, Russini, Russotto. All.: F. Baldini. A disp.: Stancampiano, Borriello, Albertini, Zanchi, Claiton, Cataldi, Frisenna, Bianco, Russo, Sipos. All. Baldini.

ARBITRO: Petrella di Viterbo (Bonomo-Pascali).

Dove vederla in Tv: su Eleven Sports in streaming, in tv su Sky Sport ore 20.30 Sky Sport 255, telecronaca Paolo Redi

L'ultimo confronto tra le due squadre giocato a Monopoli risale al 4 ottobre 2020 quando gli ospiti si imposero 1-0 grazie alla rete di Silvestri.