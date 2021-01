Monopoli, grave infortunio a Currarino: fratture scomposte multiple al volto

Oggi un grave incidente di gioco si è verificato durante il match di Serie C tra il Catania e il Monopoli. A farsi male è stato il calciatore del club pugliese Michele Currarino colpito da una gomitata involontaria del difensore catanese Tommaso Silvestri. Lo sfortunato centrocampista ha riportato fratture scomposte al volto come riporta il comunicato del club biancoverde e sarà operato a Bari:

A seguito di uno scontro di gioco nella partita odierna tra Catania e Monopoli, il calciatore biancoverde Michele Currarino è stato trasportato presso il Presidio Ospedaliero “Garibaldi Centro” di Catania, dove, gli esami medici effettuati hanno evidenziato delle fratture scomposte multiple delle pareti del seno mascellare destro con interessamento del pavimento dell’orbita omolaterale. Il calciatore, monitorato costantemente sul posto dal medico sociale Dott. Pierfrancesco Di Masi, nelle prossime ore sarà trasferito in ambulanza da Catania al Policlinico di Bari per sottoporsi ad un’operazione chirurgica. La società ringrazia i Dott.ri Bonanno e Marino del Presidio Ospedaliero “Garibaldi”, il Dott. Salvatore Crimi del Policlinico Sammarco di Catania per la professionalità dimostrata ed il Calcio Catania per il costante ausilio ricevuto.

COMUNICATO CATANIA – Il Calcio Catania è idealmente al fianco del calciatore del Monopoli Michele Currarino, oggi costretto a lasciare il campo anzitempo a causa di un grave infortunio. Il Capitano rossazzurro Tommaso Silvestri rivolge a Currarino i migliori auguri di pronta guarigione: “È stata una maledetta casualità: saltando per colpire di testa ho allargato le braccia, per coordinarmi al meglio, e sfortunatamente ho colpito Michele. A fine gara avrei voluto recarmi immediatamente nello spogliatoio del Monopoli, per scusarmi e per avere notizie, ma ho dovuto effettuare l’esame antidoping. In carriera non mi era mai accaduto di ritrovarmi in una situazione del genere e per quanto chiaramente non ci sia stata alcuna intenzionalità, sono comunque molto scosso. Non riesco a capacitarmi di quanto accaduto e mi scuso sinceramente con Michele, mi auguro di poterlo sentire prima possibile per manifestargli il mio enorme dispiacere e piena solidarietà”. Il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino aggiunge: “Siamo vicini a Currarino e al Monopoli. Ci auguriamo che il ragazzo possa riprendersi presto, siamo profondamente dispiaciuti”.

Forza, Michele.