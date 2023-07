Moro: “Catania sempre nel cuore. Mi sono formato come calciatore e uomo”

Luca Moro ha fatto parlare di sé grazie ai 21 gol messi a segno con la maglia del Catania. Ora il giocatore di proprietà del Sassuolo è in prestito allo Spezia dove spera di disputare una buona stagione e di portare i liguri in Serie A dopo esserci riuscito con il Frosinone. Queste le parole dell'attaccante veneto in conferenza stampa riprese da tmw.com: “Mi sto trovando bene nel nuovo gruppo e sto lavorando per trovare piano piano la migliore condizione fisica, nel complesso stiamo lavorando bene e sono molto fiducioso e felice di essere qui. Non mi voglio definire un attaccante completo, perché ancora ho tanto da dimostrare, ma la mia caratteristica principale è forse quella dei movimenti, sono un ragazzo che studia molto i giocatori e mi piace rubare qualcosa dai più grandi attaccanti, come Lewandowski, il quale penso che per le punte centrali sia il riferimento per eccellenza, perché sa gestire i momenti, le scelte e soprattutto sa fare gol in tutti i modi. - continua Moro guardando alla stagione che sta per iniziare - Mi auguro che qui a Spezia sia un altro bell’anno della mia carriera, possiamo fare tanto e bene però in questo momento dobbiamo solo pensare a lavorare giorno per giorno, vedremo man mano che andremo avanti dove possiamo arrivare. Penso sia un anno molto importante per la mia carriera, dovrò cercare di ascoltare al massimo chi mi segue qui e cercare di crescere e migliorare”.