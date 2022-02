Moro delude, il Catania dorme e la Fidelis Andria pareggia

Il match per la seconda giornata di ritorno del Girone C di Serie C regala solo un punto agli etnei

Redazione ITASportPress

Nel campo della Fidelis Andria violato cinque volte di fila, il Catania si inceppa ancora e pareggia per 1-1 una partita che ha rischiato di perdere dopo un primo tempo assai deludente. Padroni di casa che dopo il vantaggio trovato al 7', hanno sfiorato il raddoppio con Di Piazza e colpito una clamorosa traversa. Solo nella ripresa l'undici di Baldini ha costruito di più trovando il pareggio con Russotto. Si attendeva il riscatto dopo lo scivolone contro il Catanzaro ma questo sonnecchiante Catania non ha potuto fare di meglio. Squadra involuta sia sul piano del gioco che su quello della corsa e della intensità. E' mancata anche la concentrazione e il gol subito conferma i soliti limiti degli etnei. Moro ha giocato la sua più brutta partita in maglia rossazzurra e a salvare il Catania ci ha pensato Greco che sulla sinistra nella ripresa ha messo in crisi i pugliesi. Un punto che fa più comodo alla Fidelis Andria mentre per il Catania è la conferma di un brutto momento in campionato dove l'undici di Baldini non vince da cinque partite,

PRIMO TEMPO - Le mosse in avvio di Baldini sono state lo spostamento di Greco esterno destro d'attacco e Lorenzini in difesa accanto a Monteagudo. Catania che è partito con il freno a mano tirato e la Fidelis Andria è riuscita a superare il primo pressing trovando sempre per via centrale e sulla destra lo spazio per penetrare nella metà campo etnea. Il gol è arrivato puntualmente per i padroni di casa che hanno colpito con Risolo al minuto numero 7 dopo una grande dormita della difesa etnea. La reazione del Catania si è concretizzata in una conclusione alta di Russini. Poi solo Andria con Di Piazza che ha fallito da buona posizione il raddoppio e poi il palo clamoroso di Gaeta. Russotto in campo al 30' al posto di Provenzano il primo cambio di Baldini. Primo tempo giocato meglio dalla Fidelis mentre tutta i calciatori rossazzurri sono la sufficienza compreso il bomber Moro.

RIPRESA - Nella ripresa il Catania ha subito alzato il ritmo e in una incursione a sinistra di Greco, Russotto ha trovato il pareggio con un grande inserimento per via centrale. Momento centrale del match di grande confusione e i due tecnici hanno rivoluzionato le squadre in campo con diverse sostituzioni. Nel finale il Catania ha spinto di più ma il punteggio non è cambiato. Un pareggio deludente per i rossazzurri contro una Fidelis Andria in difficoltà.

IL TABELLINO:

ANDRIA (3-5-2): Saracco; Riggio, Legittimo, Monterisi (72' De Marino); Casoli, Urso (72' Bortolotti), Risolo, Gaeta (60' Ortisi), Carullo; Bubas (83' Messina), Di Piazza (60' Sorrentino). A disp.: Paparesta, Alcibiade, Benvenga, Cirillo, Ciotti, Tulli, Leonetti. All. Di Leo-Di Bari.

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Cataldi, Rosaia (73' Simonetti), Provenzano (31' Russotto); Greco (91' Izco), Moro (73' Sipos), Russini (73' Biondi). A disp.: Stancampiano, Ercolani, Claiton, Zanchi, Ropolo, Bianco, Piccolo. All. Baldini.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino (D'Angelo-Pressato).

MARCATORI: 6' Risolo, 55' Russotto.

NOTE: ammoniti Cataldi, Moro, Monterisi, Russotto, Urso.