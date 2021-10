Moro risponde a Del Vino: Catania pareggia contro la V. Francavilla

Botta e risposta nel primo tempo e Virtus Francavilla e Catania si dividono la posta in palio

Redazione ITASportPress

Un punto in trasferta conquistato dal Catania sul campo della Virtus Francavilla. Succede tutto nel primo tempo con i gol di Del Vino e risposta etnea di Moro su rigore. Partita intensa con tante occasioni e alla fine risultato giusto. Il Catania non vince ma gioca a tratti anche una bella gara. Per Baldini il punto consente di allungare la striscia di risultati positivi.

CRONACA - Catania che ha cominciato il match aggressivo con buona intensità. Il 4-3-3 di Baldini ha consentito agli etnei di avere ampiezza e mettere in difficoltà subito la squadra di casa. Gara che ha vissuto di fiammate con Moro e Russini pericolosi. Ma la Virtus alla prima occasione ha colpito con Del Vino sugli sviluppi di una punizione. Difesa del Catania come al solito poco attenta. Gli ospiti reagiscono subito e dopo una occasione fallita, trovano il pareggio su rigore che poi Moro con la solita freddezza trasforma mettendo a segno il suo settimo gol in campionato. Il tempo si è chiuso con una grande occasione della Virtus con Perez ma è stato bravo Sala. Primo tempo che si è chiuso in parità 1-1.

Nella ripresa si sono presentati in campo gli stessi 22 che avevano terminato il primo tempo. Moro e Monteagudo hanno spaventato i padroni di casa con due occasioni importanti. Russotto in campo per Russini la prima mossa di Baldini al 56’. Al 63’ Mono ha anticipato il portiere Nobile ma Idda ha salvato sulla linea. Baldini ha messo dinamismo a centrocampo con Provenzano e Biondi inseriti a 20’ dalla fine. Sala ha salvato al 74’ su Enyan in un momento buono per i padroni di casa che sprecano anche una seconda occasione. Non succede più nulla nel finale e finisce con un pareggio giusto.

IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Delvino; Pierno, Tchetchua, Prezioso (62' Toscano), Carella (70' Ventola), Ingrosso; Perez (70' Ekuban), Enyan (85' Mastropietro). A disp.: Cassano, Milli, Feltrin, Gianfreda, Magnavita, Dacosta. All. Taurino.

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Ropolo; Greco (70' Provenzano), Maldonado, Rosaia; Ceccarelli (70' Biondi), Moro, Russini (57' Russotto). A disp.: Stancampiano, Borriello, Albertini, Ercolani, Pino, Zanchi, Cataldi, Izco, Sipos. All. Baldini.

ARBITRO: Arace di Lugo di Romagna (Pascali-Toce).

MARCATORI: 12' Delvino, 29' rig. Moro

NOTE: ammoniti Prezioso, Claiton, Monteagudo, Rosaia, Miceli