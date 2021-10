Moro su rigore e il Catania vince a Picerno

Gli etnei tornano a vincere dopo un mese

Nella prima gara professionistica nel piccolo fortino del Picerno, il Catania ha battuto la squadra di casa con il punteggio di 1-0. Gli etnei hanno prevalso grazie al rigore calciato a 10' dalla fine da Luca Moro. Molto freddo dal dischetto il numero 24 rossazzurro. Catania che torna alla vittoria dopo un mese esatto e lo fa con merito in trasferta contro un avversario che poco ha fatto per mettere in difficoltà la compagine rossazzurra nell'arco dei 90'. Per lunghi tratti partita bloccata e pochi spunti di cronaca al Curcio con due squadre in palese difficoltà nella costruzione del gioco. Nel primo tempo Catania più volte vicino al gol mentre i padroni di casa si sono prevalentemente difesi ripartendo in contropiede. Nella ripresa stesso canovaccio con il Catania a fare la partita e il Picerno che si è proposto in contropiede. Qualche fiammata di Reginaldo ma nulla di che per i rossoblu' che hanno mostrato limiti enormi nella costruzione della manovra. Pitarresi ha chiamato agli straordinari Sala nel finale di match. Poi il rigore di Moro ha rotto l'equilibrio e il Catania è riuscito ad amministrare il vantaggio fino alla fine rischiando in una occasione quando un palo ha salvato Sala. Seconda vittoria stagionale per il Catania che torna a sorridere.