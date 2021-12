Nessuna sorpresa: a Catania non è fallito solo il club

La rubrica sul Calcio Catania curata da Luca Allegra

Chiunque osservi con onestà e disincanto il mondo dell’informazione catanese non può che constatarne la sostanziale irrilevanza, l’incapacità assoluta di ingerire sulla comunità, l’inadeguatezza conclamata, una tale scarsezza da raggiungere vette di inconsapevole ironia.

Un così imbarazzante cupio dissolvi da suscitare sconforto in chi crede nella capacità della stampa di incarnare quel quarto potere di cui parlano i sociologi.

Come se scrivere di sport fosse un passatempo, molti si guadagnano da vivere in altro modo, con la più gettonata delle figure che è quella dell’avvocato- giornalista emblema del dilettantismo imperante in città.