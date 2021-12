Novellino a ISP: “Li affrontati e allenati. Vi dico tutto su Catania-Palermo”

Novellino ai microfoni di Itasportpress presenta il derby Catania-Palermo

"Perchè ci saranno i caldissimi tifosi del Catania che spingeranno dal 1' al 90'. Li conosco bene e sono il dodicesimo uomo in campo. Naturalmente caldi come quelli rosanero ma come detto si giocherà al "Massimino" e non al "Barbera" quindi sarà la squadra etnea a godere di questo vantaggio domenica. Catania e Palermo sono due città che hanno dato tanto al calcio italiano e meritano di affrontarsi in Serie A e non in terza serie. Sono felice che sarà un derby con i tifosi allo stadio dopo il lockdown visto che il calcio a porte vuote vale zero"