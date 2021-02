Paganese-Catania diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Paganese-Catania si gioca oggi, mercoledì 24 febbraio 2021 alle ore 14.30 per il recupero della 20^ giornata del campionato di Serie C Girone C. In classifica la squadra di casa allenata da Raffaele Di Napoli si trova al quartultimo posto con 22 punti, a -1 dalla zona salvezza. Nelle ultime tre partite ha conquistato sette punti. Per quanto riguarda gli ospiti, guidati da mister Giuseppe Raffaele, quinto posto con 38 punti all’attivo.

Paganese-Catania, le probabili formazioni

Queste le possibili scelte dei due allenatori per la gara odierna Paganese-Catania ricordando che la squadra ospite dovrà fare a meno di Dall’Oglio, squalificato, e degli indisponibili Martinez, Piccolo, Zanchi e Volpe.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco, Sirignano, Sbampato, Schiavino; Carotenuto, Zanini, Onescu, Gaeta, Squillace; Mendicino, Guadagni.

CATANIA (3-4-3): Confente; Tonucci, Claiton, Silvestri; Albertini, Welbeck, Rosaia, Pinto; Golfo, Sarao, Russotto.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Il match odierno tra Paganese-Catania, con calcio d’inizio previsto oggi 24 febbraio 2021 alle ore 14.30, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). La telecronaca della sfida valevole per il recupero della 20^ giornata del campionato di Serie C sarà affidata a Danilo Sorrentino.

Per seguire la gara in diretta e live streaming bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili. Per le altre modalità di visione del match di Serie C Paganese-Catania si può optare per lo scaricare l’app ufficiale utilizzabile anche tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento. In questo modo si potrà vedere in diretta la partita del campionato di Lega Pro senza perdersi neppure un minuto di gioco. La partita dovrebbe essere trasmessa anche su Sky Sport.