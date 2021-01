Paganese-Catania diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Paganese-Catania si gioca oggi domenica 24 gennaio 2021 alle ore 15.00. Si tratta della prima gara del girone di ritorno. La squadra di Raffaele fa visita a quella di Di Napoli.

Paganese-Catania, le probabili formazioni

Queste le possibile scelte dei due allenatori:

PAGANESE (3-5-2): Campani; Sbampato, Sirignano, Cigagna; Mattia, Onescu, Benedetti, Gaeta, Squillace; Diop, Mendicino (Guadagni). A disp.: Bovenzi, Fasan, Curci, Di Palma, Esposito, Perazzolo, Antezza, Bonavolontà, Scarpa, Costagliola, Cesaretti, Guadagni, Isufaj. All: Di Napoli

CATANIA (3-4-3): Confente; Sales (Tonucci), Giosa, Silvestri; Calapai, Welbeck, Dall’Oglio, Zanchi; Piccolo, Reginaldo, Russotto. A disp.: Martinez, Claiton, Tonucci, Noce, Pellegrini, Albertini, Biondi, Izco, Maldonado, Rosaia, Manneh, Vrikkis. All: Raffaele

Dove vedere il match in diretta e streaming

Il calcio d’inizio della partita Paganese-Catania è fissato alle ore 15.00 di domenica 24 gennaio e la sfida sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports, la piattaforma streaming che anche quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere l’intero campionato. Per vedere la partita bisogna abbonarsi ed è possibile sottoscrivere sul sito un abbonamento mensile o uno stagionale oppure un abbonamento mensile su Youtube.

Per vedere il match in tv con Eleven Sports bisognerà avere una smart tv compatibile con l’app o con Android tv oppure accedere al sito di Eleven Sports dal browser della smart tv (se tale opzione è disponibile). Un’altra soluzione può essere quella di collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione. Per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando un cavo da collegare all’uscita HDMI.