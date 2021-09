Paganese-Catania, le probabili formazioni e dove vederla

Il Catania sul terreno della Paganese cerca punti importanti

Sono quasi tutti disponibili i calciatori del Catania per la partita di oggi contro la Paganese sul campo campano con fischio d'inizio alle 14.30. Il tecnico etneo Francesco Baldini recupera Piccolo ma non lo utilizzerà dal 1' minuto. Per quanto riguarda la formazione rossazzurri con il solito 4-3-3 con la conferma di Ercolani e Monteagudo centrali difensivi e Calapai e Pinto esterni. La Paganese ha la novità Grassadonia in panchina e dovrebbe partire con un 3-5-2. Improbabile appare l’ipotesi del doppio centrocampista con Guadagni a supporto della coppia d’attacco, formata in ogni caso da Castaldo e Diop. Firenze tesserato qualche giorno forse sarà utilizzato durante il match.