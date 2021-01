Paganese-Catania, stabilita la data del recupero dopo rinvio per impraticabilità del campo

Dopo il rinvio di domenica scorsa per indisponibilità del campo reso ad una risaia per la pioggia caduta, la Lega Pro ha individuato la data per il recupero di Paganese-Catania. Questo il comunicato: La Lega dispone che la sotto indicata gara, a suo tempo non disputata, venga recuperata nella data e con l’orario di seguito riportato:

1a GIORNATA DI RITORNO – MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2021 GIRONE C

Va ricordato che domenica scorsa al Marcello Torre di Pagani, l’arbitro Andrea Colombo dopo un paio di sopralluoghi sul manto erboso inzuppato per la pioggia caduta sulla città campana, decise di non far iniziare il match visto che il pallone non rimbalzava. Da qui la decisione di non far cominciare la sfida.