Palermo, Baldini: “Avrei voluto giocare derby col Catania: è essenza del calcio”

Il commento del tecnico rosanero

Argomenti importanti poi in vista anche del futuro: "L'interessamento degli sceicchi per il club? Non ne so nulla, ma porta entusiasmo e ci fa piacere. Andando incontro ai playoff abbiamo bisogno del nostro popolo".

Sul campionato di Serie C, con le gare da giocare e quella che, invece, non si disputerà contro il Catania: "La partita di Bari ha le sue insidie, penso solo a quella, il risultato di parità non servirà. Quarti o secondi? Ciò che ci capiterà sarà la cosa migliore e più giusta". E sul Catania: "Mi sarebbe piaciuto giocare il derby con il Catania, questa partita è l’essenza del calcio. Ovvio che con l’esclusione a tre giornate dalla fine il campionato sia falsato. Mi dispiace moltissimo, ma non capisco come mai siano arrivati fino a questo punto, tutti sapevano già la fine che avrebbe fatto, ma è stata una lenta agonia".