Palermo-Catania streaming e diretta, dove vedere il match oggi

Palermo-Catania è il posticipo del lunedì della 9a giornata del campionato di Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 21.00 di oggi 9 novembre 2020. Si gioca allo stadio Barbera di Palermo a porte chiuse per l’emergenza coronavirus. Torna il super derby siciliano tra la squadra di Boscaglia e quella di Raffaele.

Palermo-Catania, le probabili formazioni

Entrambe le formazioni sono alla ricerca di punti preziosi per il campionato. Le formazioni sono state quasi decise compatibilmente con gli ultimi casi di coronavirus che hanno coinvolto i rispettivi ambienti. Il Palermo dovrebbe scendere in campo con Pelagotti; Almici, Marconi, Palazzi, Corrado; Odjer, Silipo; M. Kanoute, Rauti, Valente; Saraniti. Il Catania, invece, con Martínez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Calapai, Maldonado, Rosaia, Izco, Pinto; Emmausso, Sarao.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Marconi, Palazzi, Corrado; Odjer, Silipo; M. Kanoute, Rauti, Valente; Saraniti.

CATANIA (3-5-2): Martínez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Calapai, Maldonado, Rosaia, Izco, Pinto; Emmausso, Sarao.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Palermo-Catania sarà trasmesso in tv e streaming in chiaro su Rai Sport e Eleven Sports. Saranno queste due le emittenti che daranno live la partita odierna. Il match, con fischio d’inizio oggi alle 21.00 potrà essere seguito in diretta televisiva sui canali 57 e 557 (in HD) del digitale terrestre, oppure sul canale 227 della piattaforma Sky. Per quanto riguarda invece la diretta streaming di Palermo-Catania esistono diverse possibilità.

Infatti, la partita sarà visibile anche sul sito di Rai Sport grazie all’app Rai Play. Sarà sufficiente essere dotati di una buona connessione internet. In alternativa, il derby siciliano sarà trasmesso in streaming anche da Eleven Sports che detiene i diritti per tutto il campionato e tutte le sfide del torneo. Sarà possibile vedere in diretta Palermo-Catania anche su dispositivi portatili, quali computer e Smart TV. L’emittente garantisce la visione del confronto tra rosanero e rossazzurri in chiaro, dopo i problemi delle scorse settimane, sia sul proprio sito, che sul proprio canale Youtube, pagina Facebook e servizio Live Now.