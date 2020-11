Palermo, due gli squalificati che saltano il derby con il con il Catania

Il Palermo perde due calciatori importanti in vista del derby con il Catania in programma lunedì prossimo. Il Giudice Sportivo Pasquale Marino nella seduta odierna ha squalificato per due gare Roberto Crivello per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo; dopo la notifica del provvedimento di espulsione uscendo dal terreno di gioco colpiva con alcuni calci i tabelloni pubblicitari danneggiandoli (r.cc.). Squalificato per un turno invece Broh per il rosso a Catanzaro (doppia ammonizione).