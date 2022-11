Palermo fa gioire il Catania poi il Lamezia pareggia

Resta immutato il vantaggio del Catania sulla seconda in classifica

Redazione ITASportPress

Più Catania di così si muore. La squadra rossazzurra in casa della vice capolista fa la voce grossa e ottiene un punto che lascia a +10 il vantaggio sul Lamezia Terme. Il big match non è stato bello ma forse per colpa del terreno allentato e così lo spettacolo c’è stato solo sugli spalti. È stato un match giocato sulla tensione, sulla paura di perdere la chance di allungo per il Catania e di avvinarsi alla capolista per il Lamezia. E così ne è uscito fuori un pareggio 1-1 con botta e risposta nella ripresa. Chi si aspettava un Lamezia arrembante e più offensivo, è rimasto deluso. Il Catania sornione, come è stato finora in trasferta, è stato attento a non regalare spazi e provare a pungere in ripartenza. L’azione gol è arrivata nella ripresa con il vantaggio di Palermo. Il colpo ha dato una svegliata al Lamezia che ha cercato di velocizzare la manovra e poco dopo è riuscito a pareggiare con Emmanouil. Ma è stato l’unico acuto della squadra di Novelli e al Catania oggi il pareggio va benissimo.

Partita Primo tempo con resistenza passiva e qualche sofferenza, senza importanti tiri in porta, contro un Lamezia più intraprendente e a tratti padrone del gioco. Ferraro ha dato fiducia cieca nel contropiedone della gloria che non è arrivato nel primo tempo. Il campo pesante ha condizionato la prestazione e le giocate di Sarno ma per il resto il Catania è sceso in campo con motivazioni feroci e agonismo esasperato, ben rappresentato dalle chiusure di difensori e centrocampisti bravi a sradicare la palla dai piedi agli avversari. Primo tempo che non ha regalato grandi emozioni e si è chiuso sullo 0-0.

Nella ripresa invece il Catania ha colpito subito. Marco Palermo ha agguantato la sfera girando in rete di destro. Rossazzurri micidiali e Lamezia che ha incassato il colpo. A quel punto il Catania aveva la partita in pugno ma se l’è lasciata sfilare per un calo di tensione ed è stato bravo Emmanouil a pareggiare al 64’. Schermaglie nella parte finale del match ma il risultato non è più cambiato e il big match si è chiuso sull'1-1. Un pareggio che va benissimo al Catania che resta a +10 sul Lamezia. Soddisfazione per i tifosi rossazzurri in curva ma anche a Melbourne si esulta. Il presidente Pelligra, come al solito ha visto la gara in tv.

TABELLINO:

LAMEZIA-CATANIA 1-1

MARCATORI: 46' Palermo, 64' Emmanouil

LAMEZIA (4-3-3): Mataloni; Miliziano, Silvestri, Cadili, U. De Luca; Maimone (56' Maltese), Emmanouil, Cristiani; Addessi (72' Alma), Crisafi, Terranova. A disp.: Martino, Tipaldi, Cunzi, Abatneh, Zulj, Ferreira, Fangwa, Morana. All. Novelli.

CATANIA (4-3-2-1): Bethers; Rapisarda, Lorenzini, Castellini, Boccia (76' Forchignone); Palermo, Rizzo, Vitale; Sarno (76' Ferrara), Russotto (70' G. De Luca); Sarao (59' Jefferson). A disp.: Groaz, Lubishtani, Pedicone, Lodi, Giovinco. All. Ferraro.

ARBITRO: Zago di Conegliano (Storgato-Della Mea).

NOTE: ammoniti Vitale, Crisafi, Sarao