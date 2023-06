Palermo, niente Bethers il portiere ha detto sì al Catania

Il portiere Klavs Bethers resta a Catania secondo quanto appreso da Itasportpress. Il Palermo si è fatto avanti ma il club etneo non lo ha mollato e il calciatore ha deciso di rimanere anche per fare il vice di un portiere esperto che arriverà nei prossimi giorni alla corte del mister Luca Tabbiani. Il giovane portiere lettone era finito anche nel mirino del Catanzaro, ma la sua volontà è stata sempre quella di continuare a giocare in maglia rossazzurra. L'agente Bivona troverà nei prossimi giorni l'accordo con la società etnea per il rinnovo contrattuale (biennale?) che probabilmente arriverà la prima settimana di luglio. Pertanto il futuro del classe 2003 sarà sempre alle pendici del vulcano Etna.