Palermo, per il centrocampo arriva un ex del Catania

Un ex Catania a Palermo che allunga l’elenco dei calciatori che hanno indossato la maglia rossazzurra e rosanero. Si tratta di Moses Odjer centrocampista 24enne arriva svincolato che -come riporta Stadionews.it- dopo aver passato l’ultima stagione in Serie B con la maglia della Salernitana prima e del Trapani dopo gennaio: va a rinforzare il reparto nel quale il Palermo ha avuto più problemi a trovare le giuste pedine. Sarà la prima esperienza del ghanese in Serie C, che però conosce benissimo la Sicilia: Odjer ha infatti giocato con la maglia del Catania e del Trapani nella sua carriera da professionista, oltre che con quella della Salernitana. Il calciatore vanta ben 125 presenze in Serie B e un gol fatto.