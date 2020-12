Palermo, Saraniti: “Affrontare il derby col Catania in 11 è da uomini coraggiosi

Andrea Saraniti attaccante del Palermo, ai microfoni di Sky è tornato a parlare del derby contro il Catania pareggiato 1-1 al Barbera con i gol della punta rosanero Kanoutè nel primo tempo poi Pecorino ha rimesso il risultato in equilibrio a 9′ dalla fine del match: “Prima della partita contro il Catania, ci siamo guardati in faccia sapendo che dovevamo dare tutto in campo anche perchè eravamo solo in 11. Giocare il derby senza neanche un calciatore in panchina è da uomini coraggiosi. Inoltre abbiamo fatto una grande prestazione contro i rossazzurri”