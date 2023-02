Palermo trascina il Catania che nella ripresa stende il Paternò

All’esterno del Massimino le code sono interminabili quando gioca il Catania, e non soltanto per il normale ingresso allo stadio. I tifosi etnei si mettono in fila per ammirare la squadra di Ferraro che anche questo pomeriggio contro il Paternò ha vinto e portato a casa la 21a vittoria che certifica sempre di più lo strapotere rossazzurro in questo modesto campionato di Serie D. Il Paternò ha resistito un tempo poi nella ripresa è capitolato. E’ stato Palermo a dare la scossa al Catania che nel primo tempo è stato sotto ritmo e non ha trovato gli spazi giusti anche per la bravura degli ospiti che hanno chiuso tutte le linee di passaggio.