Palermo, un ex Trapani all’assalto del Catania. Tifosi rosanero chiedono…

Contro la Viterbese ieri si è visto un Palermo confuso e scoordinato. Il tecnico Roberto Boscaglia è andato in confusione e forse a causa anche del suo integralismo tattico non ha alzato il livello dei rosanero. Inevitabile l’esonero anche se arrivato a poche ore dalla partita con il Catania, il derby storico della Sicilia che i tifosi di ambedue le squadre mettono al primo posto degli obiettivi del campionato. A Palermo c’è anche chi ha pensato che il derby con il Catania abbia influenzato la prestazione della squadra a Viterbo. Ciò sarebbe molto grave visto che significherebbe un Palermo poco maturo. I tifosi chiedono di onorare la maglia a Catania e di lottare dal primo all’ultimo secondo. I calciatori sanno che il Palermo merita di più. I rosanero da oggi sono in ritiro a Ragusa, per preparare al meglio il derby che segnerà il debutto del tecnico Giacomo Filippi, che ha già sostituito Boscaglia in panchina quando il tecnico gelese era in quarantena per il Coronavirus. Stavolta però tutte le responsabilità saranno sue. Il gelese avrà sicuramente tanti problemi da risolvere, il primo è quello legato al carattere della squadra. E poi bisognerà capire se il tecnico “delfino” di Boscaglia, proseguirà con l’idea tattica del suo maestro. Al momento non trapelano ulteriori indiscrezioni sulla possibile conferma o no di Filippi anche per le prossime partite ma è lapalissiano che tutto dipende dal risultato che il Palermo otterrà a Catania. La grande chance dell’allievo che ora vuole diventare maestro, tutte le fiches puntate sul tavolo del derby.

CHI E’ FILIPPI – Il vice di Boscaglia è nato a Partinico nell’ottobre 1975 ed è cresciuto come giocatore nella squadra della propria città – la Partinicaudace. Ha terminato la propria carriera in campo a Trapani, dove è stato capitano e insieme a Boscaglia ha conquistato la storica promozione in Serie B del 2013. Proprio a Trapani, al termine di quella stagione, ha iniziato la propria carriera come tecnico, guidando per due anni la formazione allievi. Dopo di che, ha iniziato a seguire Roberto Boscaglia nelle sue varie esperienze in panchina a Brescia, Novara, Entella e Palermo.