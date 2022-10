Paternò-Catania, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 15 per l'ottava giornata di Serie D.

Redazione ITASportPress

Paternò-Catania si gioca oggi, domenica 23 ottobre 2022 alle ore 15 per l'ottava giornata di Serie D. Padroni di casa reduci dalla vittoria contro la Vibonese che ha dato entusiasmo, ospiti che, invece, hanno fin qui un cammino perfetto con tutte vittorie e sono alla ricerca di un altro successo per confermarsi l'unica squadra in Italia a punteggio pieno.

Paternò-Catania, le ultime — Voglia di stupire per i padroni di casa del Paternò che daranno il massimo per fermare la capolista. Desiderio, invece, di confermarsi al comando da imbattuti per il Catania di Ferraro. Il messaggio del mister è stato chiaro: "Rispetto alla gara giocata mercoledì, recuperiamo Andrea Russotto. Abbiamo svolto la rifinitura e ho visto tutti i ragazzi motivati e con entusiasmo, pronti ad affrontare una gara difficile contro una buona squadra. Il Paternò ha un buon organico, gioca in velocità e viene da una vittoria importante ma noi vogliamo proseguire lungo il nostro cammino", le sue parole in conferenza.

Probabili formazioni e dove vederla — La sfida tra Paternò e Catania di domenica 23 ottobre 2022 si gioca alle ore 15:00 allo stadio “Falcone-Borsellino” di Paternò. La partita sarà visibile per gli appassionati in diretta TV e in chiaro, per i residenti in Sicilia, su Telecolor, che ha acquisito i diritti di trasmissione delle gare degli etnei.

Sarà possibile seguire Paternò-Catania in diretta Streaming sul sito di Telecolor, acquistando il singolo evento o sottoscrivendo un abbonamento annuale.

Di seguito le probabili formazioni:

Paternò (3-5-2): Cappa; Guarnera, Raucci, Manes; Moran, Timmoneri, Saverino, Asero, Cervillera; Fernandez, Bamba. All Pagana

Catania (4-3-3): Groaz; Castellini, Lorenzini, Ferrara, Rapisarda; Vitale, Lodi, Rizzo; Forchignone, Sarao, Giovinco. All Ferraro