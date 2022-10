Paternò-Catania: ventuno rossazzurri a disposizione di mister Ferraro

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l'allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato ventuno calciatori per la sfida al Paternò, in programma domani alle 15.00 allo stadio "Falcone-Borsellino" e valevole per l’ottava giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23. Tra gli indisponibili anche Bethers, a seguito di un infortunio riportato in allenamento.