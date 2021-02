Pecorino, il saluto strappalacrime al Catania: “Non si cancellano i sentimenti. Sono uno di voi…”

Emanuele Pecorino lascia il Catania e raggiunge la Juventus U23. Un grande balzo in avanti nella carriera del giovane classe 2001 che in queste ore ha firmato ufficialmente per i bianconeri dando inizio ad una nuova avventura senza, però, dimenticare le sue origini e la squadra rossazzurra. Sui social, ecco un post molto emozionante con parole al miele per città e tifoseria.

Pecorino: il saluto al Catania

“In questo momento così importante per la mia carriera e sul piano umano, lasciando la mia città e la società che mi ha cresciuto, provo sensazioni contrastanti e punto come sempre sulla sincerità, per salutare chi mi vuole bene e per cercare di farmi capire da tutti quelli che amano il Catania, inclusi quelli che non approvano la mia scelta”, ha voluto esordire Pecorino nel suo post pubblicato su Instagram. “A loro chiedo di comprendermi, prima di giudicarmi: sono catanese, tifoso del Catania fin da piccolo, amo la mia città e la nostra squadra del cuore ma questo fantastico gioco rossazzurro è diventato per me una professione, grazie al Catania, e la professione mi ha portato a dire sì alla proposta irrinunciabile di una squadra di Serie A. Non potevo perdere l’occasione della mia vita. Questa scelta è la mia: non ho ancora 20 anni ma so prendermi la responsabilità delle mie decisioni. La firma per la Juventus non cancella i miei sentimenti per il Calcio Catania, che rimarranno immutati nel tempo. Grazie, Calcio Catania, e grazie a voi, tifosi rossazzurri, che mi avete dato tantissimo e mi avete incoraggiato sempre. Sono uno di voi”, ha scritto il calciatore ormai ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus U23.