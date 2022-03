Perinetti a ISP: “Al Catania non potrei dire di no perchè è una piazza importante”

L'ex dirigente di Palermo e Roma, ha parlato ai microfoni di Itasportpress

CATANIA - "Consentitemi di fare chiarezza una volta per tutte visto che sono stato messo in mezzo. Dunque se mi chiama il Catania non potrei mai dire di no e prenderei in considerazione la proposta. Amo la piazza e sono anche un uomo del sud e tra l'altro sono stato grande amico del presidentissimo Angelo Massimino. Ho tanti aneddoti e ricordi. Quello che mi viene adesso in mente risale al 1983 in occasioni degli spareggi promozione in Serie A a Roma. Io ero un giovane dirigente giallorosso e visto che l'unica squadre del sud era il Catania, le altre erano Como e Cremonese, aprimmo le porte di Trigoria ai rossazzurri che si allenarono lì ma offrimmo tutto il supporto possibile alla squadra di Di Marzio. Massimino dopo la promozione in A ci ringraziò e fu davvero carino con noi. Un gesto che io e l'allora presidente della Roma, Dino Viola apprezzammo tantissimo. Poi ho lavorato in ottica mercato col Catania di Massimino cedendo diversi calciatori, ricordo il portiere Marco Onorati, Massimo Gregori e tanti altri ancora - ha sottolineato Perinetti".