Pessina si ricorda di Lecce e Catania: “In C è stato difficile, non giocavo e volevo smettere”

Il talento di origini brianzole a Catania rimase solo sei mesi

E' sicuramente la sorpresa della Nazionale di Mancini Matteo Pessina. Il calciatore dell'Atalanta, già due gol a Euro 2020, sta incantando con le sue giocate e le sue incursioni in area avversaria. Ma per il calciatore classe '97 c'è stato un momento difficile della sua carriera che oggi in conferenza stampa a Coverciano ha voluto ricordare. "La mia famiglia è stata la mia fortuna. Mi ritengo fortunato. Mi hanno tenuto coi piedi per terra, da quando ero bambino. Cerco di sentirli spesso, mi faccio dare consigli e i loro sono i più importanti. I momenti difficili ci sono stati: in C non giocavo, è stato difficile, ho anche pensato di smettere ma sono andato avanti perché amo giocare a calcio". Pessina si riferisce alle tappe di Lecce e Catania dove veramente giocò pochissimo. In Puglia 3 presenze in campionato e una in Coppa Italia Lega Pro e in Sicilia una bella partita contro l'Ischia poi Pancaro lo tolse dai giochi.