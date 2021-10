Picerno-Catania, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 15

Picerno-Catania si giocherà come detto oggi lunedì 4 ottobre 2021 alle ore 15. La sfida verrà disputata al "Donato Curcio" di Picerno, come annunciato dalla società dopo le varie partite disputate al "Viviani" di Potenza.

Chi volesse vedere la partita in diretta potrà farlo ma non in tv dato che non vi sarà la visione in chiaro del match. Ad ogni modo Picerno-Catania potrà essere vista live sulla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv.