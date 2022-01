Pinto, l’agente a ISP: “Il Catania gli ha proposto due soluzioni. Valutiamo”

L'agente a Itasportpress.it ha fatto il punto in chiave mercato

C'è anche il difensore Giovanni Pinto nella lista dei cedibili del Catania. Il classe '91 con 11 partite giocate in questo campionato di Serie C, fa parte della lista di quei calciatori con un ingaggio alto e che sono sul mercato. Ai microfoni di Itasportpress.it, Alberto Bergossi agente di Pinto ha detto: "Al mio assistito è stato detto di guardarsi attorno o di ridursi l'ingaggio, messaggio so che ha riguardato anche altri calciatori. Vediamo se riusciamo a trovare una soluzione, ma lui è dispiaciuto di andare via e in estate ha rifiutato anche altre proposte per rimanere a Catania. La dirigenza etnea comunque non vuole mandarlo via a tutti i costi, ma pesa il discorso economico e dunque se c'è qualche opportunità che conviene a tutti si prende in considerazione la cessione". Il contratto di Pinto scadrà a giugno del 2023.