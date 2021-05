Playoff addio: Balde scatenato e il Catania è travolto dal Foggia (3-1)

Impresa dei rossoneri al Massimino contro un Catania deludente che lascia la competizione

Redazione ITASportPress

Nel primo turno playoff partita inattesa al Massimino con il Foggia che ha battuto il Catania per 3-1 eliminandolo dalla competizione. I pugliesi come era prevedibile hanno agito in contropiede colpendo con Balde autentico eroe della squadra di Marchionni. Doppietta tra primo e secondo tempo del fratello dell'attaccante della Sampdoria e etnei stesi incredibilmente nel proprio stadio. Il Foggia è stato poi salvato dal portiere Fumagalli che ha parato di tutto anche se sul gol di Maldonado è stato responsabile. Un primo tempo per almeno 30' minuti buono del Catania ma poi una serie di incertezze difensive hanno favorito gli ospiti che hanno sbloccato il match con Balde e poi sfiorato il raddoppio con Curcio. Nella ripresa il Catania inizia ancora bene ma si fa infilare in contropiede dall'ex Curcio. Gara riaperta da Maldonado ma chiusa da Balde ancora in contropiede. L'impresa del Foggia si è materializzata mentre il Catania esce molto presto e delude parecchio. La squadra pugliese adesso affronterà il Bari. Si chiude qui l'avventura per il Catania che adesso ha un'altra partita da giocare ma non sul campo.

foto Foggia Calcio

CRONACA - Il tecnico Baldini nel suo 4-3-3 iniziale ha cambiato qualcosa in avanti con Piccolo e Reginaldo insieme a Sarao. La squadra ospite con il 3-5-2 tanto caro a mister Marchionni. Il Catania è partito forte e nei primi 25 minuti veementi dei rossazzurri ci ha provato con Maldonado al 9’ su punizione. Pericolosissimo l’undici di casa con Dall’Oglio che tira alto da buona posizione. Conclusione pericolosa di Reginaldo al 17’ ma Fumagalli è stato attento. Ultimo sussulto rossazzurro poi solo Foggia nell’ultimo quarto d’ora. Al 34’ pugliesi in vantaggio con Balde che prima elude Giosa e poi fredda da due passi Martinez con una conclusione potente. Dagli sviluppi di un corner, ospiti vicinissimi al raddoppio con Curcio che, indisturbato, alza il pallone sopra la traversa da posizione più che vantaggiosa. Foggia ancora vicino al 2 a 0: errore in disimpegno di Silvestri, cross al bacio del solito Di Jenno: colpo di testa di Vitale parato da Martinez. Dopo 2’ di recupero si è conclusa la prima frazione di gioco. Foggia che ha meritato il vantaggio per le occasioni costruite nei 15’ finali. Ha deluso molto Reginaldo ma anche la difesa è stata disattenta.

RIPRESA - Zanchi per Pinto nella ripresa ma modulo sempre identico per il Catania: 4-3-3. Nessun cambio nell'intervallo per gli ospiti. Catania che è partito ancora forte contro un Foggia che ha fatto densità dietro cercando di ripartire in contropiede. Doppia occasione Catania al 51': prima Fumagalli para alla grande su Reginaldo poi un tiro di Maldonado si è stampato sul palo. Baldini ha tolto Reginaldo e messo Golfo al 58'. Nel momento di maggiore spinta del Catania è arrivato il raddoppio del Foggia per merito di Curcio in contropiede con una grande azione in contropiede. 14.ma rete del numero 10 pugliese arrivata al 62' al Massimino. Il Catania trova un episodio e riapre il match al 68'. Maldonado calcia dalla distanza e Fumagalli migliore in campo fino a quel momento commette un grave errore. Il 2-1 rinvigorisce il Catania. Ma subito dopo arriva la terza rete del Foggia ancora con Balde che sfrutta un'altra grave disattenzione della difesa e fulmina tutto solo Martinez. E pensare che il classe '99 aveva segnato solo una rete in campionato ma Marchionni è stato bravo a mandarlo in campo a Catania. Una doccia fredda per i rossazzurri, Poi Fumagalli compie un grande intervento su Di Piazza all'80'. Poi non succede più nulla e il Foggia passa il turno.

TABELLINO

CATANIA (4-3-2-1): Martinez; Calapai, Silvestri, Giosa (86' Rosaia), Pinto (46' Zanchi); Welbeck, Maldonado, Dall’Oglio (66' Manneh); Piccolo (66' Di Piazza), Reginaldo (58' Golfo); Sarao. A disp.: Santurro, Sales, Albertini, Claiton, Izco, Vrikkis. All. Baldini.

FOGGIA (3-5-1-1): Fumagalli; Del Prete (82' Galeotafiore), Germinio, Salvi (95' Cardamone); Kalombo, Vitale (77' Said), Garofalo (95' Moreschini), Rocca, Di Jenno; Curcio (95' Pompa); Balde. A disp.: Jorio, Di Stasio, Morrone, Iurato, Dema, Nivokazi, D'Andrea. All. Marchionni.

ARBITRO: Maranesi di Ciampino (Vitali-Salvalaglio).

MARCATORI: 34', 72' Balde, 62' Curcio, 69' Maldonado

NOTE: ammoniti Vitale, Balde, Calapai, Said