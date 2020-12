Potenza-Catania streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Potenza-Catania si gioca questa sera domenica 20 dicembre 2020 alle ore 15.00. Il match è valido per la sedicesima giornata del Girone C della Serie C. Direzione di gara affidata al signor Paride Tremolada di Monza. Il fischietto brianzolo sarà coadiuvato dagli assistenti Fabio Pappagallo e Mauro Dell’Olio, entrambi della sezione di Molfetta; quarto ufficiale il signor Mario Cascone di Nocera

Potenza-Catania, le probabili formazioni

Formazioni praticamente decise per le due squadre che dovrebbero schierarsi con Marcone; Conson, Boldor, Zampa; Coccia, Coppola, Sandri, Panico; Compagnon, Cianci, Man. Ricci. Nel Catania, invece, certa l’assenza di Maldonado. L’undici iniziale dovrebbe essere il seguente:

POTENZA (3-4-3): Marcone; Conson, Boldor, Zampa; Coccia, Coppola, Sandri, Panico; Compagnon, Cianci, Man. Ricci.

CATANIA (3-4-3): Confente; Noce, Silvestri, Zanchi; Calapai, Welbeck, Rosaia, Albertini; Piccolo, Sarao, Biondi.

Dove vedere il match in streaming e diretta tv

Potenza-Catania si giocherà oggi domenica 20 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Alfredo Viviani di Potenza. Il fischio di inizio della partita è in programma alle ore 15.00.

La sfida Potenza-Catania sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell’intero campionato di Serie C. La gara sarà dunque visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione.Chi lo preferisse, attraverso Eleven Sports, potrà seguire Potenza-Catania anche in diretta streaming su dispositivi mobili quali smartphone e tablet oppire sul proprio personal computer o notebook, provvedendo a scaricare la app o anche semplicemente collegandosi con la piattaforma.

In entrambi i casi per far partire lo streaming occorrerà cliccare sul link della partita all’interno del servizio. Con una buona connessione internet la sfida dovrebbe essere vista senza alcun intoppo dall’inizio alla fine in modo da godersi in modo completo lo spettacolo del match.

La partita sarà anche disponibile in diretta anche su Sky Sport:il match è acquistabile in pay per view al prezzo di 4,99 euro e visibile sul canale 256 della piattaforma Sky (disponibile anche in streaming su Sky Go).