Potenza-Catania, un bivio per due. Le probabili formazioni e dove vederla

Nella 35^ giornata del campionato di calcio di Serie C Girone C, il Catania affronterà il Potenza

Il Catania oggi sa che per continuare a credere nei playoff, dovrà vincere a Potenza . Ma i padroni di casa sanno anche che per credere alla salvezza dovranno battere gli etnei. Il pareggio non serve a nessuno. La partita di questo pomeriggio, con inizio alle 17.30 allo stadio "Viviani", è dunque un bivio per due. I giocatori del Catania, che hanno vissuto l'ennesima settimana complicata a livello societario, sono letali in trasferta e a Potenza potrebbe essere l'occasione giusta per allungare la striscia positiva dopo la vittoria di Avellino. Tra l'altro quella di oggi è la penultima trasferta del campionato. Resta solo il derby al Barbera per chiudere i giochi lontano dal Massimino.

SCELTECATANIA - Assenti in cinque: a Claiton e Lorenzini, fermati per un turno dal giudice sportivo, si aggiungono Bianco e Pino, che non hanno smaltito i rispettivi risentimenti muscolari, e Sala; in seguito a un infortunio in allenamento, il portiere lombardo si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una frattura della falange prossimale del quinto dito della mano sinistra. Per Baldini, che non sarà in panchina per squalifica, alcune scelte obbligate. Però queste sono anche le situazioni più stimolanti per un allenatore. E allora il mister toscano proverà a incidere in due modi: con la preparazione meticolosa della partita e con la pronta lettura di quanto avviene in campo con il supporto del suo secondo Luciano Mularoni che sicuramente riceverà durante la gara i consigli tattici da Baldini dalla tribuna dello stadio "Viviani". In difesa senza Lorenzini e Claiton maglia da titolare a Ercolani. Saranno della partita Greco e Moro dopo l'impegno con la Nazionale U20. Sipos potrebbe partire anche dal 1'. Difficilmente la partita avrà una storia unica, una trama logica e immutabile dall’inizio alla fine. Sarà un intreccio con molti capitoli e alcuni di questi peseranno più di altri. Stancampiano in porta dovrà evitare i gol. A Potenza il Catania non dovrà preoccuparsi tanto di giocare bene, quanto di farlo con attenzione, pronto a mutare il proprio atteggiamento in base alle necessità dei momenti della gara. A sostegno dei ragazzi rossazzurri, più di 300 tifosi etnei allo stadio "Viviani".