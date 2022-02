Pulvirenti a ISP: “Zamparini volle giro della pace nel primo derby con i tifosi dopo morte Raciti”

L'ex presidente del Catania ricorda Zamparini ai microfoni di Itasportpress

L'ex presidente del Catania, Antonino Pulvirenti ha voluto ricordare l'ex patron del Palermo Maurizio Zamparini scomparso nella notte all'Ospedale Cotignola di Ravenna. "Maurizio è stato con me sempre disponibile e cortese -ha affermato Pulvirenti a Itasportpress.it-. Ci siamo sempre incontrati prima di ogni derby siciliano, quello storico per eccellenza Catania-Palermo, ma mai dopo il match visto che il risultato condizionava la nostra giornata. Per tanti anni i derby siciliani giocati in Serie A sono stati seguiti da tutto il mondo e ricordo che durante la settimana l'atmosfera era tesa. Con Zamparini è stata scritta una bella e storica pagina di sport in Sicilia con derby infuocati e anche spettacolari con in campo calciatori di altissimo livello. Quando gli ricordavo che il mio Catania aveva conquistato più punti nei derby di A ci rimaneva male".