Raduno Catania, oggi tutti a Ragalna

Oggi inizia il ritiro pre-campionato del Catania che si ritroverà a Ragalna nella struttura di nuova generazione in campo sintetico del "Totuccio Carone". Si partirà con il completamento delle visite mediche dei tesserati e i 26 della rosa si alleneranno fino a domenica 14. I rossazzurri alloggeranno nel vicino comune di Belpasso. Il ds Antonello Laneri non ha ufficializzato la lista dei convocati ma si fanno già i primi nomi di calciatori che oggi saranno presenti a Ragalna e che domani inizieranno a lavorare sul campo. Si parla dei giovani Simone Pino, Giulio Frisenna, Salvatore Maltese, Michele Ferrera, Francesco Rapisarda e Mario Noce. Dei 14 Over di mister Giovanni Ferraro dovrebbero fare parte Rosaia, Lodi e Russotto. Questa mattina comunque si conosceranno i nomi dei calciatori convocati dalla società etnea per il ritiro pre-campionato che potrebbe svelare il tecnico Ferraro nel corso della conferenza stampa prevista per le ore 12 e che Itasportpress seguirà.