Ragusa-Catania, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 15 per la prima giornata del campionato di Serie D.

Ragusa-Catania si gioca oggi, domenica 18 settembre 2022 alle ore 15 per la prima giornata del campionato di Serie D . Grande attesa per questa partita già molto sentita da entrambe le tifoserie.

"Finalmente iniziamo a giocare. Siamo consapevoli che sarà un campionato difficile perchè per gli avversari il Catania sarà la squadra da battere. Abbiamo una rosa importante composta da under e over e sono fiducioso per affrontare un campionato con la piena consapevolezza che dobbiamo fare bene. Il Ragusa sarà molto motivato". Sono state queste le parole di mister Ferraro, allenatore del Catania, verso la gara odierna. Segnale di grande voglia di far bene nonostante le grandi motivazioni che ci saranno da parte dei rivali.