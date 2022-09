Ragusa, Palma: “Affrontare il Catania è stimolante e noi faremo la nostra partita”

Il debutto del Catania in Serie D sarà a Ragusa, una partita tanto attesa dalle due tifoserie. Il Responsabile dell'Area Tecnica degli iblei, Santo Palma, ha raccontato oggi ai microfoni di Catanista l'avvicinamento ad un match così importante: “Il Catania troverà un Ragusa pronto per esordire nel migliore dei modi possibili. Purtroppo non abbiamo potuto disputare nemmeno una gara ufficiale. Il Catania ha giocato in Coppa, noi neanche quello, quindi siamo molto curiosi di misurarci con la Serie D visto che siamo neo promossi e farlo con il Catania è il massimo. Quella di domenica è una gara che si prepara da sola perchè gli stimoli nell'affrontare il Catania si trovano facilmente, sono sicuro che il Ragusa farà la propria partita e che farà una bella figura davanti ad una squadra altamente attrezzata per vincere il campionato"