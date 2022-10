Ranieri spinge il Catania: “Può e spero possa tornare in alto. Ai tifosi dico…”

Parole al miele per il mister con un passato da calciatore nel club rossazzurro.

Il Catania è rimasto nel cuore di Claudio Ranieri e la conferma sono le parole del mister a La Sicilia a proposito del nuovo corso intrapreso dalla società rossazzurra. Ripartita dalla Serie D, la squadra può e deve ambire, secondo il tecnico, a categorie più alte e per arrivarci dovrà farsi trascinare anche dal suo grande immenso pubblico: "Devono soffiare costantemente per spingerla più in là oltre ogni ostacolo"