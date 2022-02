Reginaldo affonda un deludente Catania e il Picerno passa al Cibali

Prova opaca del Catania che non riesce a vincere al Massimino

Redazione ITASportPress

Il Catania cade in casa battuto dal Picerno che vince 1-0 con un gol dell’ex Reginaldo nel primo tempo. Etnei che allungano la serie negativa al Massimino dove la vittoria non arriva da dicembre nel derby col Palermo. Catania deludente che è stato imbrigliato dagli ospiti sorretti da un grande De Franco anche se Moro e Sipos sono stati evanescenti in attacco. Poche idee a centrocampo ma soprattutto ritmo basso per tutti i 90'. Una sconfitta che conferma l'altalenante cammino del Catania in questo campionato. Il Picerno porta via l'intera posta in palio e dimostra di avere un gioco semplice ma efficace.

PARTITA - Nel primo tempo la prima occasione è stata di Piccolo ma la conclusione è stata sporcata e non ben assestata nella porta del Picerno. Poi al 15’ pericoloso tiro di Claiton che ha sfiorato il palo alla destra di Viscovo. Il Picerno alla prima incursione è passato in vantaggio con l’ex Reginaldo che ha realizzato di desta dopo una dormita della difesa etnea. Nel finale di tempo ancora Piccolo pericoloso ma conclusione del numero 14 è stata parata da Viscovo. Catania che pur non alzando il ritmo ha sfiorato il pareggio al 40’ occasione con Simonetti che ha battuto a colpo sicuro ma sulla strada ha trovato Guerra che ha salvato sulla linea. Primo tempo con gli ospiti in vantaggio per 1-0.

RIPRESA - Nella ripresa subito occasione del Catania con Sipos prima e poi Moro che ha calciato alto da buona posizione. Tiro di Rosaia dalla distanza ma debole. Ritmi blandi nel secondo tempo con il Catania che è sembrato in debito di ossigeno. Il Picerno si è sempre difeso bene. Mularoni ha messo in campo Biondi al posto di uno stremato Russini. Catania che nel finale ha provato a spingere sulle corsi esterne ma un monumentale De Franco ha svettato come un gigante. Picerno che con una partita accorta ha portato a casa i tre punti mentre il Catania fa un passo indietro sul piano del gioco e della classifica.

Catania-Picerno 0-1: 17' Reginaldo

IL TABELLINO:

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Claiton, Lorenzini, Pinto (46' Zanchi); Simonetti (46' Sipos), Rosaia (89' Bianco), Greco; Piccolo (60' Russotto), Moro, Russini (77' Biondi). A disp.: Stancampiano, Coriolano, Pino, Ercolani, Monteagudo, Ropolo, Izco. All. Mularoni (Baldini squalificato).

PICERNO (4-4-2): Viscovo; Finizio, De Franco, Allegretto, Guerra; De Cristofaro (36' D’Angelo), Dettori, Pitarresi (81' De Ciancio), Carrà (60' Garcia Rodriguez); Reginaldo (60' Vivacqua), Parigi (60' Gerardi). A disp.: Albertazzi, Vanacore, Alcides Dias, Setola, Viviani, Di Dio, Esposito. All. Colucci.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo (Valletta-Moroni).

MARCATORI: 17' Reginaldo

NOTE: ammoniti De Cristofaro, Moro, Finizio, Pinto, Reginaldo

Catania-Picerno: 2.923 spettatori al “Massimino” (1.147 abbonati, 1.776 spettatori muniti di biglietto). Incasso: 10.332 €