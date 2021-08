Reginaldo su rigore spinge il Catania in Coppa contro una Vibonese inconcludente

La squadra etnea imbottita di giovani ha prevalso sul terreno della Vibonese

Con un gol di Reginaldo su rigore nel primo tempo supplementare, il Catania ha battuto la Vibonese 1-0 passando il turno di Coppa Italia di Serie C. Calabresi in sofferenza per l'intero match contro un undici etneo sempre pimpante e padrone del match. Catania che meritava un risultato ben più ampio dello striminzito 1-0. La Vibonese è andata vicina al gol solo in una occasione nel primo tempo con un palo su punizione, ma le occasioni per i rossazzurri sono state tantissime nell'arco della gara. La linea verde di Baldini con qualche calciatore d'esperienza ha dato i suoi frutti e il Catania ha dominato il match per 120' sostenuto da un grande Russotto. In porta per i rossazzurri il 16enne Borriello il più giovane esordiente nella storia del Calcio Catania. Ma il baby portiere non ha dovuto compiere interventi importanti per la pochezza offensiva dell'undici avversario. Bene così per il Catania che va avanti nella competizione. E' evidente che servono rinforzi perchè in campionato la musica sarà diversa contro avversari come Bari e Catanzaro che hanno una qualità superiore alla modesta Vibonese vista oggi.