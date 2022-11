Ricchiuti: “A Catania fatto mediano e seconda punta e chi mi somiglia di più è…”

A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Adrian Ricchiuti, ex calciatore del Genoa ed attuale allenatore.

Perché Messi non riesce a rendere tanto in Argentina? "Non credo pesi il numero della maglia albiceleste. Un conto è allenarsi con i calciatori del proprio club, un altro è allenarsi con i propri compagni di nazionale a distanza di diversi mesi. Tuttavia, sono tante le finali perse dall'Argentina negli ultimi anni".

Se Raspadori dovesse diventare più potente, potrebbe fare la differenza... ? Spalletti lo farà crescere tanto, diventerà un grande calciatore al Napoli. Attualmente non ha tanto spazio, perché il Napoli è una macchina perfetta, fa divertire tanto con questi calciatori e questi sistema di gioco. Ma Jack riuscirà a ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa squadra".

Quale degli attaccanti attuali vorresti servire con i tuoi assist? "Mi sarebbe piaciuto giocare con un calciatore come Osimhen. A me piaceva mandare in gol gli avversari, sarebbe stato perfetto per le mie intenzioni. È molto forte fisicamente ed ha una grande velocità. Ad oggi il Napoli è una macchina perfetta e si sta trovando alla grande in questo sistema".