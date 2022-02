Ricchiuti: “Voglio allenare in Serie D. Catania ti amo”

Ricchiuti a Catania fece molto bene e fu l'assist man di Maxi Lopez

L'ex calciatore del Catania, Adrian Ricchiuti brinda alla sua nuova vita. Attualmente allena le categorie Giovanissimi e Esordienti del Riccione, ambiziosa società guidata da imprenditori americani: “Poter allenare i più piccoli mi riconcilia con lo sport -ha affermato a seried24.com-. Quello vero, la parte più sana per cui ancora oggi il calcio conserva un suo valore sociale. Futuro? Spero di poter avere presto l’opportunità di mettermi in mostra, allenando una compagine di Serie D”.

CATANIA - Adrian Ricchiuti è stato calciatore dotato di talento cristallino e a Catania fu l'assist man di Maxi Lopez: “L’approdo in massima serie fu il giusto coronamento per la mia carriera – prosegue l’ex calciatore argentino –. Sono entrato subito in simbiosi con la città, nutro amore vero per una piazza calda e passionale come quella rossazzurra".