Riscatto Catania: Albertini, Moro e Zanchi affondano la Turris

Catania bello oggi a Torre del Greco che ha prevalso con autorità e vincendo per 2-0

Allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, il Catania è tornato alla vittoria che mancava da cinque turni. La squadra etnea con una gara accorta e ben giocata, ha avuto la meglio sulla Turris che non ha avuto scampo oggi sovrastata dagli ospiti vincitori per 3-1. Gol tutti nella ripresa: per gli etnei Albertini e Moro, Ghislandi al 90' per i padroni di casa ha accorciato, poi Zanchi al 95' per il tris rossazzurro. I corallini hanno giocato in 10 uomini per quasi 30' minuti nella ripresa per l'espulsione di Tascone. A differenza di mercoledì scorso contro l'Andria, il Catania è stato tatticamente perfetto chiudendo le linee di passaggio dei padroni di casa e poi ripartendo in velocità. Già nel primo tempo diverse le occasioni per i rossazzurri mancate da Moro e Greco e con Albertini che ha centrato la traversa contro una sola della Turris di Leonetti. Nella ripresa invece subito il vantaggio di Albertini e poi il raddoppio di Moro hanno chiuso il match. Al 90' gol di Ghislandi ma nei minuti di recupero terzo gol di Zanchi su grande ingenuità della difesa di casa. Il Catania con questi tre punti si porta a 29 punti in classifica e si allontana dalla zona playout. La Turris invece perde per la seconda volta in quattro giorni. Allo stadio Liguori più di 100 tifosi del Catania dove campeggiava lo striscione per Ciccio Famoso, storico capo ultrà del Catania.