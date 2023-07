Rocca piace al Catania e il tecnico Marchionni che lo ha avuto a Novara e Foggia lo descrive

Il Catania sta cercando l'intesa con la mezzala ex Novara, Michele Rocca. Ancora le parti non sono così vicine, ma la dirigenza etnea segue questa pista anche perchè il centrocampista piace anche al tecnico Luca Tabbiani. Ma chi lo conosce bene è Marco Marchioni, che lo ha allenato sia a Foggia che a Novara. Ai microfoni di Itasportpress.it, l'allenatore spiega le caratteristiche di Rocca in questa breve dichiarazione: “Di Michele non posso che parlare bene. È un ragazzo tenace, che lavora ogni giorno per migliorarsi. Per me è da Serie B, se non A. Al Catania farebbe benissimo. La piazza è importante. In più c’è Grella, uno con le idee chiare, che sa conciliare perfettamente ambizione e realtà, oltre a essere un grandissimo conoscitore di calcio”.